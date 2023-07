Sp51. Prorogata la chiusura tra Sirtori e Barzago

Divieto di transito da lunedì 17 a martedì 25 luglio

Rese necessarie lavorazioni aggiuntive al ponte, non precedentemente prevedibili

SIRTORI/BARZAGO – Proseguirà la chiusura al traffico sulla Sp51 ‘della Santa’ tra i Comuni di Sirtori e Barzago: il divieto continuerà a essere valido dalle ore 9.00 di lunedì 17 alle ore 17.30 di martedì 25 luglio.

A rendere necessario il prolungamento della misura lavorazioni aggiuntive al ponte a scavalco della SS 342, avviate per consolidarne la struttura, non preventivate e non prevedibili.

L’ordinanza sarà in vigoretra il Pk 10+350 (intersezione con via La Santa – civ.2, in comune di Sirtori, Loc. Bevera) ed il Pk 10+600 (intersezione con Via Beldosso – civ.8, in comune di Barzago, Loc. Resempiano).