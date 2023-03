Sui sentieri di Ello e Dolzago insieme ad Agatha in cammino

Una giornata di cammino per promuovere il benessere

8 chilometri su 250 metri di dislivello tra natura, arte e storia. Appuntamento sabato 18 marzo

MOLTENO – Alla scoperta dei territori dell’alta Brianza. La nuova iniziativa di Agatha in cammino, organizzazione di volontariato impegnata nel sostegno alla ricerca contro i tumori al seno, organizza una serie di escursioni tra arte, storia e natura. Per la prima uscita, è in programma una camminata sull’antico percorso di fede che si sviluppa sui sentieri tra Ello e Dolzago, passando per Marcognaga e Cavonio.

L’iniziativa, riservata esclusivamente ai soci (chi lo desidera potrà aderire all’associazione), è fissata per sabato 18 marzo con il ritrovo alle 9.15 presso il parcheggio di fronte al cimitero di Ello. Durante il percorso, lungo circa 8 chilometri per complessivi 250 metri di dislivello con pranzo al sacco, sono previste le visite guidate alla chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Ello e alla chiesa di San Alessandro a Cavonio di Dolzago, oltre che cenni geologici e naturalistici dell’ambiente circostante. Si rientrerà a Ello attorno alle 15.

“Si tratta di un’iniziativa che prevede complessivamente quattro uscite e rientra nel solco della nostra missione associativa di promuovere il benessere attraverso camminate e momenti di aggregazione – ha commentato la presidente Daniela Invernizzi – Ai fini della buona riuscita dell’escursione si raccomanda ai partecipanti la puntualità e il rispetto delle decisioni degli organizzatori. Si consiglia inoltre di indossare abbigliamento e scarpe adeguate, mentre gli animali non sono ammessi”

Il contributo volontario per le visite guidate e l’organizzazione è di 10 euro e la partecipazione è a numero chiuso. In caso di maltempo, l’escursione sarà rinviata.

Le adesioni si raccolgono entro il 16 marzo alle 18 all’indirizzo mail segreteria@agathaincammino-odv.org.

Per info: www.agathaincammino-odv.org.