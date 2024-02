Tornano le Uova Solidali di Croce Verde Bosisio

Il ricavato della raccolta sarà destinato a completare l’acquisto di una barella elettrica

BOSISIO PARINI – Tornano per il quarto anno consecutivo le Uova di Pasqua Solidali di Croce Verde Bosisio, dopo il grande successo ottenuto nelle prime tre esperienze. Cioccolato al latte o fondente per una Pasqua più dolce e per sostenere Croce Verde nella sua attività a servizio della popolazione.

Il ricavato della raccolta sarà destinato a completare l’acquisto di una barella elettrica che equipaggerà la nuova ambulanza in fase finale di allestimento.

Come per gli anni scorsi, ogni dieci uova vendute, Croce Verde donerà un uovo ai piccoli pazienti della Nostra Famiglia e degli Ospedali della zona.

Le uova sono disponibili al Cioccolato ICAM fondente ed al latte in formato da 200 gr, con un’offerta di 10 euro cadauna.

Per le prenotazioni è possibile compilare il format all’indirizzo: https://bit.ly/48e1VHa