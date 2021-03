Anche l’oggionese avrà un punto vaccinazioni per gli ultraottantenni

Scelto il PalaBachelet di Oggiono, servirà un bacino di 14 comuni

OGGIONO – Anche i comuni dell’oggionese partiranno presto con un polo vaccinale per gli ultraottantenni: l’edificio scelto è il Palabachelet di Oggiono, struttura di proprietà della Provincia di Lecco adiacente all’omonimo istituto scolastico di cui si era già ipotizzato nelle scorse settimane l’utilizzo per la campagna vaccinale, ora c’è la conferma.

Servirà tutti i comuni oggionese (Annone di Brianza, Bosisio Parini, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Oggiono, Rogeno, Sirone e Suello) hanno deciso di coordinarsi individuando un’unica struttura che potesse ospitare più linee vaccinali. Tutti tranne Ello che nello scorso fine settimana ha già vaccinato i propri anziani con un’iniziativa autonoma.

Sono circa 2400 gli ultraottantenni che saranno vaccinati al Palabachet, di questi 750 sono residenti a Oggiono. Le vaccinazioni dovrebbero verso la fine della prossima settimana. I cittadini riceveranno direttamente la convocazione presso il polo vaccinale via sms o telefonicamente.

“Siamo contenti di essere riusciti a partire con il polo vaccinale grazie alla collaborazione dei medici di base e della cooperativa Cosma che sta svolgendo un grandissimo lavoro di coordinamento e di raccordo con ATS – spiegano i sindaci – Ora coinvolgeremo i nostri volontari della protezione civile che siamo certi ancora una volta sapranno dare il massimo per garantire organizzazione e sicurezza.

“Dispiace che questo avvio arrivi un po’ in ritardo rispetto ad altri territori – sottolineano – Ciò non è dovuto alla mancanza di volontà della Amministrazioni Comunali che si sono mosse per tempo mettendo a disposizione spazi e volontari ma dalla difficoltà organizzative a dalla limitata disponibilità di vaccini. Comunque guardiamo con determinazione all’immediato futuro. Vogliamo partire bene e procedere senza indugi per recuperare.”