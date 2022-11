Una ciclopedonale tra Dolzago e Oggiono: arrivano finanziamenti

Più sicurezza sulla provinciale La Santa con un percorso per ciclisti e pedoni

Dalla Regione 250 mila euro che copriranno interamente il costo dell’opera

DOLZAGO / OGGIONO – Un intervento che punta a garantire maggiore sicurezza sulla provinciale La Santa quello per cui si stanno adoperando le amministrazioni comunali di Dolzago e Oggiono: un collegamento ciclopedonale tra i due paesi per dare uno spazio appropriato al transito di biciclette e pedoni anziché a bordo strada come accade ora.

“E’ da tempo che pensiamo a quest’opera e a suo tempo avevamo già presentato in Provincia uno studio di fattibilità – spiega il sindaco di Dolzago, Paolo Lanfranchi – è un intervento particolarmente sentito perché guarda in primo luogo alla sicurezza e che vuole incentivare anche la mobilità sostenibile, quindi chi vuole spostarsi in bicicletta tra i due paesi può farlo in modo sicuro lungo tutto il percorso ed è un collegamento utile al Sentiero delle Sorgenti, in località Chiarello”.

Il tratto di competenza del Comune di Dolzago si snoda dal cimitero al centro commerciale il Laghetto per circa 180 metri, decisamente più ampia è invece la porzione di ciclopedonale di cui dovrà occuparsi il Comune di Oggiono che proseguirà seguendo la provinciale fino alla località Miravalle.

“Ci lavoriamo con Dolzago fin da quando mi sono insediata – spiega il sindaco di Oggiono, Chiara Narciso – come amministrazione stiamo avviando una revisione del PGT e andremo ad inserire nel piano anche questo progetto”.

Il sindaco di Oggiono sottolinea anche la necessità di una nuova rotatoria all’altezza della zona industriale al confine con i due paesi. “Se ne è iniziato a parlare diversi anni fa ed ora i tempi sono maturi per guardare alla sua realizzazione”.

La buona notizia è arrivata venerdì con l’assegnazione di contributi regionali per 250 mila euro che copriranno interamente il costo dei lavori. “Contiamo di affidare il primo tratto di lavori, sul territorio di Dolzago, per la prossima primavera – spiega il sindaco Lanfranchi – non essendo un tratto esteso auspichiamo di realizzarlo in tempi brevi”.