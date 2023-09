Una notte da gufi sul Monte di Brianza: aperte le iscrizioni per la passeggiata al buio

L’iniziativa, promossa dall’associazione Monte di Brianza, si terrà sabato 30 settembre

Si tratta di una camminata notturna alla scoperta dell’affascinante mondo di gufi, civette e allocchi

CASTELLO – Una notte da gufi sul Monte Brianza. E’ l’originale passeggiata al buio per conoscere i rapaci notturni proposta dall’associazione Monte di Brianza per sabato 30 settembre. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Castello di Brianza e in collaborazione con il Cros, centro ricerche ornitologiche Scanagatta.

Si tratta di una facile camminata notturna alla scoperta dell’affascinante mondo di gufi, civette e allocchi che abitano l’ambiente boschivo e collinare del Monte di Brianza. La partecipazione è a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria, inviando una mail a associazionemontedibrianza@gmail.com entro venerdì 29 settembre

Luogo e ora di ritrovo saranno comunicati al momento dell’iscrizione, la partecipazione è gratuita e si consiglia di portare una torcia e degli scarponcini. In caso di maltempo l’evento è rinviato a sabato 7 ottobre.