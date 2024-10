Uniti per la legalità: a Bosisio Parini incontro sul settore estetico

L’evento è stato promosso dall’Amministrazione Comunale di Bosisio

BOSISIO PARINI – L’incontro intitolato “La legalità è una questione di testa e si difende anche con le unghie“, tenutosi a Bosisio Parini e promosso dall’Amministrazione Comunale, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e approfondimento su tematiche legate alla legalità nel settore del benessere e dell’estetica.

La manifestazione ha visto la partecipazione di esperti di spicco, tra cui il Presidente della Categoria Benessere di Confartigianato, Dante Proserpio, e la Referente del mondo estetico, Roberta Ruggio. Hanno contribuito al dibattito anche Maria Cristina Meroni, Presidente di CNA Lario Brianza per il settore Estetica, e Massimo Trocchia, Presidente degli Acconciatori CNA, insieme al Capitano Marco Cordeddu della Guardia di Finanza di Lecco, e alla dermatologa Dott.ssa D’Amore.

Questo incontro ha messo in luce l’importanza di promuovere pratiche legali e professionali in un settore spesso soggetto a regole e normative specifiche, sottolineando come la legalità non sia solo un obbligo, ma una vera e propria cultura da difendere e sostenere, anche attraverso la formazione e l’informazione. L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa di riflessione e confronto sul tema complesso dell’abusivismo.

Ad aprire la serata è stato il Sindaco Paolo Gilardi, il quale ha messo in evidenza l’importanza dell’iniziativa, esprimendo un sincero ringraziamento ai relatori per il prezioso contributo su un tema di così rilevante significato per la comunità.

Successivamente, l’Assessore Elena Riva ha assunto il ruolo di moderatrice, guidando il dibattito con domande mirate rivolte ai vari ospiti. Ha inoltre dato la parola al Presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina, e alla Presidente di CNA Area Lecco, Giovanna Picariello, per un saluto.

Durante l’incontro sono emerse diverse prospettive, che hanno consentito di analizzare il problema da angolazioni molteplici, offrendo spunti significativi per comprendere le sfide che l’abusivismo presenta sia per le imprese sia per i cittadini. Tra i messaggi chiave emersi, è stata sottolineata l’importanza della partecipazione attiva di tutti nel contrastare efficacemente questo fenomeno.

È stato ribadito che ogni cittadino riveste un ruolo cruciale nel promuovere i valori della legalità e della trasparenza, segnalando tempestivamente alle autorità qualsiasi attività sospetta. Inoltre, è stato sottolineato che solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile tutelare il lavoro onesto e garantire un futuro prospero e sicuro per le nostre comunità.

L’evento ha anche evidenziato l’importanza della campagna nazionale promossa da Confartigianato e CNA, patrocinata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questa iniziativa, che proseguirà nei prossimi mesi, si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e di fornire strumenti concreti per combattere l’abusivismo, contribuendo in tal modo a tutelare il tessuto economico locale e nazionale.

L’incontro si è concluso con un forte appello a intensificare la collaborazione tra istituzioni, cittadini e imprese, per unire le forze nella lotta contro l’illegalità.