Olgiate, letture e baby pit stop in biblioteca per i più piccoli

Sabato si è tenuto il primo incontro del ciclo di appuntamenti riservati ai neo e ai futuri genitori

Si è parlato dell’importanza della lettura, di come e cosa leggere ai bambini appena nati: inaugurato anche il baby pit stop in biblioteca

OLGIATE – Primo appuntamento del ciclo “Incontri di approfondimento per futuri e neo genitori” con inaugurazione del baby pit stop in biblioteca sabato a Olgiate. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale tramite la consigliera alla Felicità Irene Sala, è partita con un focus sulla lettura e sul come e cosa leggere ai neonati. Dopo i saluti del vice sindaco Matteo Fratangeli che ha ringraziato le bibliotecarie e i volontari lettori del gruppo Tararì Tararera, Sala ha invitato i partecipanti a frequentare il baby club, punto di forza dell’offerta dedicata dal Comune ai piccolissimi.

E’ stata poi la volta dell’inaugurazione del baby pit stop in biblioteca: uno spazio, riconosciuto dall’Unicef tramite un proprio stemma, in cui le mamme potranno allattare in tutta tranquillità i propri bambini. Non solo. Negli orari di apertura della biblioteca è inoltre a disposizione uno scalda biberon e nel bagno del comune è presente un fasciatoio per il cambio. “Sono piccole cose che fanno la differenza e aiutano i neo genitori” ha rimarcato Sala, da qualche mese mamma del piccolo Jacopo.

Un impegno, quello della biblioteca olgiatese e dell’amministrazione comunale, confermato anche nella lettera di benvenuto firmata dal sindaco Giovanni Bernocco e inviata a ogni famiglia dopo il lieto evento in cui i genitori vengono invitati a recarsi in in biblioteca dove viene regalato un libro per il nuovo arrivato.

Il ciclo di incontri, inaugurato sabato scorso, prevede altri quattro appuntamenti.

Il 13 gennaio, alle 17, spazio alla pedagogista Francesca Sala con un focus su “Giocare è una cosa seria”, il ruolo prezioso dell’ambiente e della relazione nei primi anni di vita.

Si parlerà sempre di giochi, con un incontro pratico per i genitori per costruire insieme dei giochi il 27 gennaio con le educatrici Greta Cogliati e Michela Ferrario e “Let’s play! Le potenzialità del materiale destrutturato”. Il 3 febbraio spazio a un tormentone tra neo genitori e nonni, ovvero il sonno nei primi anni di vita, fra falsi miti e realtà. Ne parlerà la pedagogista Francesca Sala. Infine il 10 febbraio si affronterà un altro argomento molto importante ovvero cosa accade alla coppia quando arriva un figlio. Ne parlerà Giovanna Fumagalli Biollo, counsellor sistemico relazionale.

Gli incontri sono a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria mandando una mail a salarirene@comune.olgiatemolgora.lc.it indicando nome e cognome dei partecipanti.