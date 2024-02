Olgiate, sponsorizzazione Palazzetto e sede Cri: la sentenza “chiude” la vicenda

La sentenza del Tribunale di Lecco ha riconosciuto il diritto del Comune di Olgiate a escutere la fideiussione

L’importo è stato però ridotto a 45mila euro, rispetto ai 100mila euro originari

OLGIATE – Potrebbe essere finalmente scritta la parola fine all’annosa vicenda del contratto di sponsorizzazione, risalente al dicembre 2016, tra il Comune e la società Autocrippa in merito alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport e dei lavori straordinari per la copertura dell’edificio ex scuola Monterosa.

Con sentenza del 7 febbraio scorso, il tribunale di Lecco, tramite sentenza emessa dal giudice Mirco Lombardi, ha accertato il diritto del Comune di escutere la fidejussione rilasciata dalla compagnia Zurich Insurance per conto di Autocrippa a garanzia dell’esecuzione dei lavori.

In particolare, il Tribunale ha stabilito che il Comune potrà incassare, in via definitiva, dalla compagnia di assicurazione Zurich, che ha garantito per conto di Autocrippa, l’importo di 45mila euro per il mancato completamento dei lavori oggetto del contratto di sponsorizzazione.

Si tratta di una cifra inferiore rispetto ai 100mila euro del decreto ingiuntivo emesso sempre dal tribunale di Lecco per mano di un altro giudice nel luglio 2022. Un provvedimento ingiuntivo contro cui si era opposta l’assicurazione, arrivando ora alla sentenza con cui viene riconosciuto il diritto del Comune a escutere la fideiussione di 45mila euro, contro i 100mila euro originariamente richiesti e riconosciuti.

“Il nostro augurio è che possa chiudersi ora una vicenda annosa che si trascina da anni. Ci siamo sempre mossi solo per tutelare l’ente Comune” fanno sapere dal Comune, ricordando come la vicenda sia stata al centro anche di diversi dibattiti in Consiglio comunale.