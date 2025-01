A Garlate l’iniziativa “Poesie e musica per la pace – contro le guerre e il riarmo”

Domenica 12 gennaio al Museo della Seta

Con il gruppo lecchese “Il coraggio della pace. Disarma”

GARLATE – Dopo l’iniziativa “Live for Gaza”, svolta sempre al Museo della Seta di Garlate il 24 aprile scorso, domenica 12 gennaio alle ore 16 il gruppo lecchese dell’associazione nazionale “Il coraggio della pace. Disarma” propone una nuova iniziativa “Poesie e musica per la pace – contro le guerre e il riarmo”.

“Chi avrebbe immaginato una simile escalation? Dall’Ucraina a Gaza, e poi il Libano, l’Iran, la Siria. In poco più di un anno da una guerra siamo passati a 5-6 senza contare tutte le altre, endemiche nel mondo. E’, secondo noi, fondamentale impedire che scenda la coltre della dimenticanza, che ci si possa abituare all’orrore, mentre siamo sull’orlo del precipizio. Il silenzio è complice! Noi vogliamo far sentire la voce di tutte e tutti coloro che non vogliono che questa terribile escalation continui”.

Avendo anche aderito alla campagna “La Casa Brucia – centomila no per fermare le guerre”, il gruppo lecchese, a sostegno di questa campagna, propone l’iniziativa “Poesie e musica per la pace”. Incontro gratuito e aperto a tutte/i.