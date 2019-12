Garlate ringrazia sportivi e volontari: “Vi prendete cura del paese e questo non ha prezzo”

Al Museo della Seta premiati gli sportivi e i volontari

“Il vostro impegno e le vostre azioni sono una boccata d’aria fresca”

GARLATE – “Come di consueto siamo qui a ringraziare sportivi e associazioni del paese – ha detto il sindaco Giuseppe Conti -. Questo è un momento di bellezza dove si mettono sotto i riflettori le buone azioni e non è una cosa scontata. In un momento in cui spesso siamo abituati ad avere a che fare con cose brutte, questo è un momento molto importante”.

Oggi pomeriggio (sabato), presso la sala civica del Museo della Seta, l’amministrazione ha voluto rivolgere il suo ringraziamento per tutta una serie di piccole azioni: “E’ una boccata di aria fresca perché parliamo di azioni importanti che vanno dall’impegno dei nostri ragazzi al lavoro dei volontari che sono il collante del nostro paese. Se non ci fossero decine di persone che tutti i giorni si impegnano non riusciremmo a portare aventi tanti progetti e questo è un bell’esempio per tutti. Anche per noi amministratori queste azioni rappresentano un aiuto morale nel nostro lavoro e ci fanno pensare che ci può ancora essere una convivenza civile e si può creare una comunità coesa su cui contare. Grazie perché voi vi prendere cura del nostro paese e per noi non ha prezzo”.

Uno dopo l’altro sul palco sono sfilati gli atleti che mettono tanto impegno nello sport e persone che quotidianamente, in silenzio, lavorano per il proprio paese.

Gli sportivi

Ginnastica artistica: Valentina Quaglia. Bmx Quota 20: Riccardo Bonanomi; Andrea Bonanomi; Tommaso Bravi; Marco Redaelli. Tai Ji: Anna Salvi; Sabrina Castelnuovo; Paola Zanola. Karate: Sara Grassi; Samuel Fabretti; Chiara Cuccaroni; Riccardo Andrei; Davide Crippa; Simone Tammi; Giorgia Crippa. Kick Boxing Lario: tutta la società è stata premiata per il suo impegno sociale.

Volontari Museo della Seta

Rosy Longhi; Doretta Riva; Fulvia Mauri; Gino Nava; Maria Carla Panzeri; Maria Grazia Maggi; Massimo Polvara; Daniele Pascale; Rosalba Staglianò; Emanuele Manzoni; Marco Di Ubaldo; Samantha Negri; Pierangela Maggi.

Volontari Piedibus

Anna De Michele; Elena Longhi; Maria Rosa Pastore; Nadia Conti; Silvano Bottarlini; Severino Bottoli; Michele Truscello; Bruno Pezzati; Diletta Negri; Sara Pittito; Tiziana Missana; Roberta Teramo; Silvia Pelladoni; Licia Mauri; Gisella Colosimo; Marco Manzocchi; Fadime Sicabay; Bambina Bandirali; Emanuele Manzoni; Riccardo Tombini; Luisella Capra; Chiara Valsecchi; Gabriella Rosa; Roberto Manzocchi; Rosi Mapelli; Alberto Pelladoni; Mauro Menaballi; Enrica Balossi Mason.