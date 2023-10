Grande festa a Olginate per i 100 anni di nonna Angela Cuffari

Il sindaco Marco Passoni ha portato gli auguri dell’amministrazione

Nonna Angela ha vissuto l’importante traguardo stretta nell’abbraccio dei figli, degli 11 nipoti e dei 21 pronipoti

LECCO – Angela Cuffari, per tutti “Nonna Angela”, ha festeggiato il traguardo dei 100 anni accanto alla sua grande famiglia e a tutta la comunità di Olginate. Siciliana, originaria di Caronia, in provincia di Messina, è nata il 4 ottobre 1923. Orfana di padre fin dalla tenera età, a 15 anni ha conosciuto il futuro marito, Giuseppe Catania, poi partito per il fronte e tornato a casa dopo 7 lunghissimi anni.

Madre di sette figli (Filippo, Paolo, Maria, Salvatore, Gina, Antonino detto “Nino” e Michele), è nonna di 11 nipoti e 21 pronipoti. Oggi pomeriggio si sono ritrovati tutti per stringerla in un grande abbraccio e farle i migliori auguri con tanto di maglietta celebrativa. Una donna dal carattere forte, casalinga a tempo pieno, ha saputo sempre essere presente dandosi da fare aiutando figli e nipoti.

Era il 1961 quando il marito si trasferì a Lecco lasciandola da sola in Sicilia con l’ultimo bambino, nato da pochi mesi. Nel 1969, il ricongiungimento di tutta la famiglia con l’amato Giuseppe a Lecco, nel rione di Belledo, dove ha vissuto fino al 1991, anno in cui si è poi trasferita definitivamente a Olginate.

Angela ha ricevuto la visita del sindaco Marco Passoni che le ha donato un mazzo di fiori e una pergamena a nome di tutta la cittadinanza olginatese: “Sono orgoglioso di poterle portare gli auguri più sentiti da parte di tutta l’Amministrazione comunale e da parte di tutti i cittadini olginatesi per questo importantissimo traguardo raggiunto”.