Halloween, dolcetti a bambini ed alunni dagli Alpini di Galbiate

Intanto la comunità di Galbiate si prepara a celebrare la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate in programma per domenica

GALBIATE – Il Gruppo Alpini Monte Barro di Galbiate hanno portato allegria e dolcezza ai più piccoli in occasione di Halloween. Con grande entusiasmo, le Penne Nere hanno distribuito dolcetti agli alunni delle scuole e degli asili di Galbiate, Sala al Barro e Villa Vergano, trasformando una giornata di festa in un’occasione di vicinanza e solidarietà. L’iniziativa è stata realizzata grazie anche alla collaborazione della Commerciale Dolciumi della famiglia Vaccani, che ha fornito i dolci, rendendo felici tanti bambini.

Ma le attività degli Alpini non si fermano qui. Domenica 3 novembre, infatti, saranno nuovamente in piazza per un altro appuntamento conviviale: a partire dalle 11:30 prepareranno una polenta taragna per tutti, senza bisogno di prenotazione, creando così un momento di incontro per tutta la comunità.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle celebrazioni per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, un evento sentito che quest’anno segna il 106º anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. Il programma ufficiale della giornata prevede diversi momenti di commemorazione per onorare i caduti. Le celebrazioni inizieranno alle 08:15 in Piazza del Comune con l’alzabandiera, seguita dalla posa delle corone in memoria dei caduti nelle diverse frazioni: Bartesate (08:30), Villa Vergano (09:00) e Sala al Barro (09:30). Alle 10:00, in Piazza del Comune, ci sarà un’ulteriore posa della corona per i caduti di Galbiate, accompagnata da un discorso commemorativo. La cerimonia si concluderà con la Santa Messa, celebrata alle 11:00 presso la Chiesa Parrocchiale di Galbiate.

In caso di maltempo, le celebrazioni si terranno all’interno dell’Auditorium in Piazza Cesare Golfari, a conferma della volontà della comunità di Galbiate di mantenere viva la memoria e l’unione in questa giornata speciale.