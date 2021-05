Cura delle piante, salone di bellezza, giochi e preparazione di pizze e dolci

Il servizio socio animato ha allietato tutte le mamme e le donne della struttura

OLGINATE – In occasione della Festa della Mamma il servizio socio animato della Rsa Don Gilardi di Olginate ha voluto dedicare una intera settimana di festeggiamenti per tutte le mamme e le donne presenti in struttura. Cominciando con una divertente festa a tema “Giardinieri del campo fiorito” per inaugurare la primavera e questi giorni festosi dedicati a tutte le mamme, per poi ricreare un vero e proprio salone di bellezza nella palestra della struttura in cui coccolare tutte le ospiti che lo desiderassero con massaggi, manicure e piega, con la collaborazione del servizio fisioterapico.

La settimana è stata scandita in modo da alternare momenti di relax, come questo, a momenti di gioco e divertimento, con tombola, cruciverba e attività ludiche a tema, per dedicare poi dei momenti alle attività che le nostre mamme amavano svolgere in gioventù come la preparazione di gustosi dolci e sfiziose pizze che gli ospiti hanno poi gustato tutti insieme, oppure la cura delle piante e la creazione di un orto.

Durante la settimana poi non sono state trascurate le visite dei familiari attraverso il telo degli abbracci in attesa che le distanze si accorcino e che si possa festeggiare queste meravigliose mamme con abbracci affettuosi.