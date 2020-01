Olginate. Rivivi Santa Maria torna con l’11^ edizione

La festa in programma l’11 e 12 gennaio

Domenica alle 17.30 la benedizione degli animali

OLGINATE – Tutto pronto per l’11^ edizione di Rivivi Santa Maria, il tradizionale appuntamento in programma per celebrare la festa di Sant’Antonio Abate e organizzato da comune di Olginate e Pro Loco, con la collaborazione del gruppo “RiVivi Santa Maria”.

La festa inizierà nella serata di sabato 11 gennaio con la processione e la recita del rosario con il Gruppo InCanto, ma entrerà nel vivo domenica 12 gennaio con mercatini, esposizioni, spettacoli, gonfiabili e truccabimbi. La giornata si concluderà alle 17.30 con la tradizionale benedizione degli animali alle 17.30 e la S. Messa animata dalla Corale San Giorgio di Valgreghentino all’interno del tendone riscaldato del tennis.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA