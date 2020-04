Olginate. Volontari della parrocchia al lavoro per fare mascherine

L’iniziativa della parrocchia Sant’Agnese

Otto persone che cuciono, ma si cercano “rinforzi”

OLGINATE – Un piccolo gesto che vede coinvolte alcune persone di buona volontà della parrocchia Sant’Agnese di Olginate. Per ora ci sono 8 persone che cuciono, poi qualcuno ha dato dei tessuti che aveva, altri sacchetti per prepararli singolarmente, altri ancora filo ed elastico… e anche dei fiori per ringraziare.

Tutte queste persone stanno producendo delle mascherine in stoffa da portare a chi ne facesse domanda: “Il sogno sarebbe regalarne una a famiglia ma andiamo a piccoli passi partendo dalle persone più fragili. Chi ne volesse, chi avesse materiale (stoffa o elastico) e manodopera da offrire, può scrivere alla mail sangiuseppe.olginate@gmail.com“.