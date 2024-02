Solidarietà: Pescate consegna un aiuto generoso a Sant’Agata sul Santerno

Questa mattina, il sindaco De Capitani ha consegnato al collega di Sant’Agata sul Saterno, comune alluvionato, un assegno di oltre 13mila euro

SANT’AGATA SUL SATERNO – Un gesto di solidarietà che risuona di generosità e vicinanza, il Comune di Pescate ha donato il suo sostegno al Comune di Sant’Agata sul Santerno comune alluvionato durante il maltempo del maggo 2023, situato in Emilia-Romagna, provincia di Ravenna.

Oggi, il Sindaco di Pescate, Dante de Capitani ha fatto un viaggio significativo fino a Sant’Agata sul Santerno per incontrare il Sindaco locale, Enea Emiliani, portando con sé un prezioso dono: un assegno del valore di 13.520 euro. Presente anche il Prefetto di Ravenna, Castrese de Rosa, precedentemente Prefetto di Lecco.

Questo gesto di beneficenza non è solo un segno tangibile di solidarietà tra due comunità, ma anche un simbolo di unità e sostegno reciproco in tempi difficili. Il denaro raccolto lo scorso anno è stato messo insieme con dedizione e impegno, evidenziando il cuore generoso della comunità di Pescate.

Il Sindaco Dante de Capitani ha espresso il suo profondo senso di solidarietà e sostegno al Sindaco Emiliani e alla comunità di Sant’Agata sul Santerno. Questo atto dimostra che, anche nelle situazioni più difficili, c’è spazio per la gentilezza e l’aiuto reciproco.

L’assegno di 13.520 euro rappresenta molto più di un semplice contributo finanziario; è un segno di fiducia e unità tra due comunità che si uniscono per affrontare le sfide insieme. Questo gesto rimarrà inciso nei cuori di coloro che lo hanno ricevuto, dimostrando che, quando le persone si uniscono per aiutarsi a vicenda, non c’è limite a ciò che possono realizzare.