Valgreghentino. Le quinte della scuola primaria incontrano… il dono

Anche quest’anno i volontari di AIDO, AVIS e VI.VA sono entrati a scuola

Si è ripetuto l’esperimento, iniziato l’anno scorso, dove le tre associazioni hanno parlato del dono

VALGREGHENTINO – Anche quest’anno i volontari di AIDO, AVIS e VI.VA, tre associazioni impegnate a donare, hanno incontrato gli alunni delle due classi quinte della Scuola Primaria di Valgreghentino. Si è ripetuto l’esperimento, iniziato l’anno scorso, dove le tre associazioni hanno parlato del dono.

I ragazzi hanno ricevuto le informazioni sulla donazione del sangue, tanti di loro sono figli o nipoti di Avisini, poi è stata la volta dell’Aido che ha spiegato loro quali sono gli organi che possiamo donare dopo la morte e anche da vivi, ha molto colpito i ragazzi il pensiero che senza il dono del sangue in vita e degli organi dopo la morte molte persone non possono vivere. I volontari di VI.VA. hanno raccontato del dono del tempo che tanti cittadini fanno verso i loro concittadini che hanno bisogno di un pasto a domicilio o di essere accompagnati per una visita medica.

L’incontro è terminato con un piccolo spuntino a base di biscotti e the freddo. Le attività di Aido proseguono con l’iniziativa il 31 gennaio 2024, presso il teatro Jolly di Olginate con il Colonello Carlo Calcagni.