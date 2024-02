Ospedale di Merate: implementata l’attività di chirurgia urologica

Da lunedì 5 febbraio previste tre sedute a settimana anziché una

La decisione è stata resa possibile dalla presenza di personale

MERATE – Da una seduta a settimana a tre. Da lunedì prossimo, 5 febbraio, verrà potenziata l’attività di chirurgia urologica all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.

L’implementazione del servizio è possibile grazie alla presenza di personale con cui garantire l’attività e conferma l’attenzione del nuovo direttore generale di Asst Lecco Marco Trivelli, entrato in servizio a inizio anno, anche per il presidio di via Cerri.

L’intenzione è infatti quella, qualora vi fossero le adeguate coperture dal punto di vista del personale, di potenziare l’attività di altri reparti attivi all’interno del presidio cittadino.