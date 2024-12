Papa Francesco apre la Porta Santa a Rebibbia: “Un messaggio di speranza e inclusione”

La Polisportiva Monte Marenzo ricorda il progetto di 9 anni fa presso il carcere San Vittore

“La scelta del Pontefice ci rende molto felici”

MONTE MARENZO – Papa Francesco, giovedì 26 dicembre 2024, ha fatto la storia aprendo per la prima volta una Porta Santa in un carcere. Ha scelto il carcere romano di Rebibbia.

“Siamo molto felici di questa scelta, che richiama un’esperienza vissuta 9 anni fa da Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale della Polisportiva Monte Marenzo. Nel 2015, Angelo si trovava al carcere di San Vittore a Milano con un progetto sviluppato insieme alla Gazzetta dello Sport per portare i valori dello sport in carcere. Questo progetto mirava ad aprire un varco verso il futuro, dimostrando il ruolo dello sport come potente agenzia educativa” ricordano dalla Polisportiva Monte Marenzo. “Con il suo gesto, il Papa ha voluto lanciare un messaggio di speranza ed inclusione, che condividiamo pienamente”.

La Polisportiva, con l’aiuto dei detenuti, si è impegnata a tinteggiare le celle, un’iniziativa resa possibile grazie al contributo della Fondazione Candido Cannavò e al lavoro di Daniele Redaelli. Quest’ultimo, immortalato in una foto mentre realizza un’intervista tra le mura di San Vittore, ha lavorato per 46 anni alla Gazzetta dello Sport.

In suo onore, ogni anno la Polisportiva Monte Marenzo organizza il Memorial Candido Cannavò-Daniele Redaelli, un torneo dedicato ai giovani calciatori che celebra i valori dello sport e il ricordo di due grandi figure del giornalismo sportivo.