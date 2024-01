Pesa Vegia: in treno o in motonave per assistere alla manifestazione bellanese

Oltre alle tradizionali navette, il 2024 riserva alcune novità sul fronte dei trasporti

“L’Amministrazione comunale ha deciso di compiere uno sforzo importante per agevolare l’arrivo dei visitatori in paese”

BELLANO – “Per l’edizione 2024 della Pesa Vegia, in programma il 5 gennaio, l’Amministrazione comunale ha deciso di compiere uno sforzo importante per agevolare l’arrivo dei visitatori in paese – spiega il sindaco Antonio Rusconi -. Oltre alle tradizionali navette, infatti, per la nuova edizione dell’evento sono stati istituiti il servizio di trasporto con un treno e una motonave speciali. Tre diverse modalità per raggiungere Bellano, pensate per agevolare i visitatori che vogliono arrivare in paese partendo dalla sponda comasca del lago, da Milano o Lecco, dall’Alto Lago e dai paesi limitrofi”.

La novità più affascinante è quella legata alla possibilità di viaggiare a bordo di un treno storico, organizzato per volontà dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con Fondazione FS e Regione Lombardia, che partirà dalla stazione centrale di Milano alle 14 di venerdì 5 gennaio, per arrivare a Bellano alle 16.10, con fermate alle stazioni di Monza (14.21), Carnate (14.43) e Lecco (15.25). Per il ritorno, invece, la partenza dalla stazione di Bellano, è prevista per le 23, con arrivo a Milano poco oltre la mezzanotte.

I biglietti sono in vendita, sul sito www.discoveringbellano.eu, al prezzo di 25 euro (20 ridotto) per la partenza da Milano, comprensivi di viaggio andata e ritorno, ingresso all’Orrido e alle sei location a pagamento della Pesa Vegia. Per la partenza da Lecco, invece, il costo è di 15 euro (ridotto 10 euro).

Per quanto riguarda la motonave, altro mezzo di trasporto attraente e romantico, sono previsti tre scali: da Tremezzo, alle 17.30, per offrire un servizio di trasporto ai visitatori della zona di Como, da Bellagio (17.40) per i visitatori del Triangolo Lariano, e da Menaggio (17.55) anche per la zona dell’Alto Lago. In questo caso il costo del biglietto, sempre comprensivo degli ingressi all’Orrido e alle location e in vendita sul sito, sarà di 14 euro (12 il ridotto). Il viaggio di ritorno partirà da Bellano alle ore 23.

“Chi sceglierà questa opzione potrà anche ammirare dal lago la suggestiva illuminazione natalizia di Bellano – commenta l’assessore al turismo Irene Alfaroli -. Il servizio è proposto grazie alla preziosa collaborazione della Navigazione Laghi, che ringraziamo per la vicinanza che sempre manifesta nei confronti dei comuni del lago”.

“Navicomo è orgoglioso di essere partner di questa iniziativa istituzionale che ha particolare rilevanza per la comunità” – riferisce il Direttore Nicola Oteri –. Navicomo è come sempre al servizio del territorio e si è messa a completa disposizione del Comune rispondendo con tempestività alle istanze che sono pervenute”.

La terza opzione è rappresentata dalle ormai consuete navette da Dervio, Vendrogno e Perledo. Il servizio gratuito sarà attivo dalle 17 (in concomitanza con la chiusura al traffico della Strada provinciale 72) fino a circa le 3 di notte, per permettere a chi sceglierà questo mezzo di fare festa ben oltre il termine dell’evento. Le navette quest’anno sono state potenziate, con ben due bus che collegheranno da Dervio, per i visitatori che arrivano dai paesi a nord di Bellano, da Perledo per la zona sud, e da Vendrogno e dalle altre frazioni di Bellano sul tragitto.