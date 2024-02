Rogeno: nuovo lotto di lavori per la sostituzione dei punti luce con i LED

L’intervento è stato possibile grazie ad un investimento di 50mila euro

L’assessore Petrollini: “E’ stata effettuata la sostituzione delle luci pubbliche con nuovi LED in diverse zone cruciali della città”

ROGENO – Nell’impegno per un’economia energetica e sostenibile, il Comune di Rogeno ha annunciato il prossimo completamento di un nuovo lotto di lavori riguardanti l’efficientamento energetico. Il progetto prevede la sostituzione progressiva di tutti i punti luce con la tecnologia a LED, un passo significativo verso una città più ecologica e moderna.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Petrollini, ha tenuto a sottolineare l’importanza di quest’opera pubblica, che si inserisce in un contesto più ampio di interventi per migliorare la qualità della vita dei cittadini. “Lo scorso anno, come forse si ricorderà, sono state interessate a questa tipologia di lavori tante vie del centro e di alcune frazioni del paese. L’intervento dell’Amministrazione è proseguito con determinazione, e in queste ultime settimane è stata effettuata la sostituzione delle luci pubbliche con nuovi LED in diverse zone cruciali della città”.

Le vie interessate da questa fase dei lavori includono Aldo Moro, via XXIV Maggio, Via della Vigna, Via Spino, e i giardini di via Sauro e di via Pertini. Particolarmente significativa è stata l’installazione di un nuovo punto di illuminazione sotto il ponte di via Aldo Moro che conduce al lago. Questa zona, precedentemente immersa nell’oscurità, è ora illuminata per garantire maggiore sicurezza ai cittadini che desiderano godere del lago, contrastando nel contempo cattive frequentazioni.

L’importo complessivo dell’intervento si attesta intorno ai 50.000 euro, una cifra significativa ma investita con la consapevolezza di ridurre i costi a lungo termine per l’illuminazione pubblica e di migliorare la qualità della vita dei residenti.

Tuttavia, l’impegno del Comune non si esaurisce qui. L’Amministrazione ha già avviato la progettazione di ulteriori interventi, sempre volti all’efficientamento energetico in città. Questo impegno costante verso una gestione più sostenibile delle risorse e un’illuminazione più efficiente si inserisce in una visione a lungo termine per una città all’avanguardia sotto il profilo ambientale e tecnologico.

La sostituzione dei punti luce con tecnologia LED non solo ridurrà l’impatto ambientale, ma contribuirà anche a una maggiore sicurezza, confort e risparmio energetico per tutti i cittadini.