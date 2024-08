Somana in festa: il programma della celebrazione di Sant’Abbondio

Musica dal vivo e la tradizionale raviolata: Somana pronta per tre giorni di festa dal 23 al 25 agosto

MANDELLO – La Parrocchia di Somana, con il patrocinio del Comune di Mandello del Lario, si prepara a celebrare la tradizionale Festa Patronale di Sant’Abbondio, un evento molto atteso dalla comunità locale che, ogni anno, unisce spiritualità, cultura e divertimento.

Il programma della festa, che si terrà dal 23 al 25 agosto, prevede momenti di convivialità e intrattenimento, capaci di coinvolgere tutte le fasce d’età. Si inizia venerdì 23 agosto, con il servizio d’asporto attivo dalle 18:30 e l’attesa “Raviolata” a partire dalle 19:00, seguita da una serata musicale animata dalla band Honey Groove. Sabato 24 agosto si replica con lo stesso schema, ma sarà la musica di Davide Marchetta a riscaldare la serata.

La giornata di domenica 25 agosto, fulcro delle celebrazioni, si aprirà con la Messa Solenne delle 10:30, un momento di raccoglimento e preghiera che sottolinea l’importanza spirituale della festa patronale. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, spazio ai più piccoli con lo spettacolo di bolle di sapone e sculture di palloncini, un appuntamento pensato per regalare un sorriso ai bambini e alle loro famiglie. La festa proseguirà con l’apertura del servizio cucina e bar, che accompagnerà i presenti fino a tarda sera.

L’intera comunità è invitata a partecipare a questi tre giorni di festa, un’occasione non solo per onorare Sant’Abbondio, ma anche per rafforzare i legami tra i residenti, con momenti di condivisione e allegria.