A Civate tutto pronto per “HURRA’ – Giocheranno sulle sue piazze”

Alla regia Parrocchia e Amministrazione comunale

Otto settimane di oratorio estivo con giochi e iniziative a cominciare dal 9 Giugno fino al 30 Luglio

CIVATE – La Parrocchia di Civate, con il parroco don Gianni De Micheli, e l’Amministrazione Comunale di Civate, collaboreranno per l’organizzazione del periodo estivo 2021, che durerà 8 settimane, dal 9 Giugno al 30 Luglio.

Il tema che accompagnerà i ragazzi sarà “HURRA’ – Giocheranno sulle sue piazze”

“Sarà un’esplosione di vita questo oratorio estivo! Tutti in movimento, tutti ‘in gioco’, tutti pronti a divertirsi – assicurano don Gianni e l’assessore Ilaria Rocco – Basta uno skateboard o un’altalena, un pallone o delle biglie, un campo in cui correre o un tavolo su cui posizionare le proprie pedine e ci si mette a giocare! Il gioco fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi, in modo quasi travolgente”.

Qual è il suo valore? “Lo scopriremo ogni giorno, nelle tappe di questa proposta per l’estate! Scopriremo che giocare attiva la vita, la mente, il cuore, il coraggio, la voglia di stare insieme e fare squadra e tantissime altre cose – proseguono – Il gioco, fatto bene e con passione, nel rispetto delle regole e nella creatività di chi si cimenta, esalta tutto il bello e il buono che siamo! E ci fa crescere, nella gioia, allegramente, sfidando i nostri limiti, imparando il rispetto degli altri e tutto quanto coinvolge la vita”.

La giornata inizierà alle ore 8.00 e terminerà alle ore 18.00. Si potrà scegliere di frequentare tutto il giorno, con la possibilità del pranzo, oppure solo il mattino o solo il pomeriggio.

Verranno coinvolte le Associazioni del paese le quali metteranno a disposizione volontari e spazi per lo svolgimento di alcune attività. Parroco e assessore ringraziano da subito le associazioni stesse, cosi come tutti gli educatori, animatori, adolescenti, mamme e nonne che si metteranno in gioco per lo svolgimento del progetto “che si svolgerà – concludono – nel rigoroso rispetto del D.L. in atto e delle relative linee guida appositamente emanate”.