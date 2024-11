A Valmadrera arriva “Christmas in Val”, il mercatino di Natale

Il mercatino si svolgerà domenica 1° dicembre dalle ore 9.30 alle ore 16

Più di 70 bancarelle proporranno un’ampia varietà di artigianato locale, creazioni fatte a mano e pezzi vintage unici

VALMADRERA – Il Natale arriva in anticipo a Valmadrera con un evento che scalda i cuori: il Mercatino di Natale “Christmas in Val”, organizzato dai volontari di Ugt Valmadrera in collaborazione con Tresse Market. Domenica 1° dicembre, il piazzale del mercato di via Molini si trasformerà in un angolo incantato, dove colori, profumi e atmosfere natalizie avvolgeranno i visitatori, regalando un’esperienza unica e magica.

Oltre 70 bancarelle offriranno una vasta selezione di artigianato locale, creazioni “handmade” e oggetti vintage, perfetti per chi è alla ricerca di regali originali e di qualità. Il mercatino si distingue per la ricchezza delle sue attrazioni, tra cui i giochi medievali di Fra Nicola, un raduno di Vespe organizzato in collaborazione con il Vespa Club Bulciago, e le composizioni floreali firmate Di Fiore in Fiore, che aggiungeranno un tocco di eleganza all’atmosfera natalizia.

A rendere ancora più speciale la giornata, un’area ristoro sempre attiva, curata da Fiore Caffè, delizierà i visitatori con prelibatezze natalizie, offrendo momenti di gusto e convivialità.

L’evento, ad ingresso gratuito, è pensato per tutta la famiglia e offre l’opportunità di vivere la magia del Natale in un ambiente accogliente e vivace. I volontari di Ugt Valmadrera, da sempre impegnati nella promozione di eventi che celebrano il territorio, invitano tutti a partecipare a questa giornata, che sarà un’occasione per condividere insieme l’atmosfera delle feste.

Il mercatino si svolgerà domenica 1° dicembre dalle ore 9.30 alle ore 16. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione scrivendo a eventi@turismovalmadrera.it