A Valmadrera la Cena degli imprenditori e della solidarietà

Appuntamento a venerdì 15 novembre

La serata offrirà anche l’opportunità di un aggiornamento su diversi progetti

VALMADRERA – Il Sindaco di Valmadrera e i referenti del Fondo della Comunità incontreranno, durante la cena degli imprenditori, un ampio gruppo di imprenditori e professionisti del territorio, veri motori per l’occupazione e l’economia locale. La serata rappresenterà anche un’importante occasione di solidarietà, con una raccolta fondi destinata a diverse iniziative benefiche.

Per il 2024, i due obiettivi condivisi con il Fondo della Comunità includono l’istituzione di un fondo per la riqualificazione della cappella dedicata alla Madonna di Lourdes, situata accanto alla Chiesa parrocchiale, e un fondo di sostegno per le famiglie valmadreresi con disabili che beneficiano della struttura “Oltre Noi” a Parè.

I progetti saranno presentati durante la cena, alla quale parteciperanno, oltre al Parroco Don Isidoro Crepaldi, anche i rappresentanti del Fondo della Comunità. Nel corso dell’anno, i membri del Fondo saranno disponibili per avviare nuove iniziative, con un focus particolare sulla formazione e sul supporto all’inserimento nel mondo del lavoro.

Il parroco Don Isidoro Crepaldi e il sindaco Cesare Colombo, nell’ultima riunione, hanno proceduto alla nomina della nuova composizione del comitato per il Fondo della Comunità di Valmadrera, come previsto dallo statuto. L’assessore Antonio Rusconi presiederà il comitato, affiancato dal segretario Giancarlo Bianchi e dagli imprenditori Marta Rota, Alfredo Vassena, Domenico Isella e Davide Riva. Insieme, hanno espresso l’intenzione di promuovere una sinergia volta a incentivare la formazione al lavoro, sfruttando l’opportunità offerta dal CFP Aldo Moro sul territorio.

La serata offrirà anche l’opportunità di un aggiornamento sui progetti: “Beppe Silveri per le missioni”, “Ricordare Sam”, “Ultreya in cammino con Luca”, il Progetto “Campo in Sintetico in oratorio” e “In viaggio con Pamela”, oltre ai lavori per la cucina dell’oratorio.

Il contributo minimo per la serata di quest’anno è di 70 €, che potrà essere consegnato direttamente durante la cena oppure versato tramite bonifico sul conto Intesa San Paolo Milano – Filiale 3° settore, IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286, intestato alla Fondazione Comunitaria del Lecchese ONLUS – Fondo della Comunità di Valmadrera – Cena di solidarietà 2024.

La cena si svolgerà venerdì 15 novembre alle ore 19.30 presso il Ristorante “Al Terrazzo” di Valmadrera.

Per la prenotazione o ulteriori chiarimenti, si prega di contattare il sig. Giancarlo Bianchi al numero 348 5495941 o di inviare un’email a segreteria@comune.valmadrera.lc.it