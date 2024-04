Cena Solidale per il 10° Anniversario della Pro Loco di Malgrate

La serata si è svolta nella splendida location dell’Hotel Promessi Sposi

Il presidente Ventura: “Abbiamo a cuore il bene comune del nostro paese”

MALGRATE – Nella suggestiva cornice dell’Hotel Promessi Sposi a Malgrate, ieri sera si è svolta una cena solidale per celebrare il 10° anniversario della Pro Loco di Malgrate. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerose personalità e rappresentanti della comunità locale, è stato un momento di festa e riflessione sul percorso compiuto dalla Pro Loco in questi anni.

Tra gli ospiti presenti, oltre al sindaco Flavio Polano e al parroco Don Andrea, c’erano anche il consigliere regionale per la Lombardia della UNPLI Roberto Erba e i candidati alle prossime elezioni Aldo Maggi, Michele Peccati e Marco Vassena.

Durante la serata, il presidente della Pro Loco Francesco Ventura ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dall’associazione nel promuovere lo sviluppo sociale e turistico del comune di Malgrate: “Abbiamo a cuore il ‘bene comune’ del nostro paese. La Pro Loco è un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove ognuno può contribuire al bene comune e alla valorizzazione del territorio. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo realizzato in questi dieci anni, nonostante le sfide e le difficoltà incontrate lungo il cammino”.

L’associazione, che è stata costituita dieci anni fa e ha recentemente ottenuto lo status di Ente del Terzo Settore, ha annunciato nuovi progetti e iniziative per il futuro. Tra questi, la gestione della casetta nel parco di via Stabilini, che ambisce a diventare un punto strategico per l’organizzazione di eventi e attività culturali.

Tra gli obiettivi su cui si vorrebbe focalizzare il presidente c’è “il problema di coinvolgere maggiormente gli abitanti del rione Porto e interessare maggiormente i giovani, coinvolgendoli. Regaliamo alla nostra Malgrate il sogno di crescere insieme con la condivisione delle idee e delle iniziative nuove. Noi siamo pronti al dialogo e a darci da fare. Il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni è una citazione la frase non è mia ma mi appartiene”.

Durante la serata, è stata consegnata una targa di ringraziamento alla memoria di Giovanni Codega, fondatore della Pro Loco, ritirata dal sindaco Polano, con l’attuale presidente che ha voiluti ringraziare i suoi predecessoir: Luca Fabi e Marco Vassena. Un momento intenso che ha evidenziato il valore del contributo di coloro che hanno reso possibile il successo dell’associazione.

La cena solidale è stata un’occasione per rafforzare i legami all’interno della comunità e per guardare con fiducia al futuro, con la consapevolezza che insieme si può fare la differenza e realizzare grandi cose.