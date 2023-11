Centro sportivo Rio Torto, due campi da padel al posto del campo da calcetto

Il progetto sarà curato e sostenuto dall’Asd Tennis Club ’88 concessionario dell’area sino al 2031

Il campo da calcetto, il cui manto è completamente usurato, è di fatto attualmente impraticabile

VALMADRERA/MALGRATE – Con il parere favorevole espresso dal comune di Malgrate nella seduta di Giunta Comunale del 7 novembre scorso, è stato avviato formalmente l’iter per la conversione del campo di calcetto presente presso il centro sportivo Rio Torto con due campi da padel.

La proposta progettuale pervenuta, a seguito di numerosi colloqui iniziati negli anni precedenti con le amministrazioni comunali, da parte dell’Asd “Tennis Club ‘88” concessionario dell’area dei campi da tennis e del campo di calcetto del centro sportivo Rio Torto sino al 2031, prevede appunto la realizzazione di due nuovi da campi da padel con la possibilità di aggiungerne un terzo sostituendo l’attuale campo di calcetto il cui manto di erba artificiale allo stato attuale risulta completamente usurato e di fatto impraticabile.

Tale progetto, oltre a valorizzare uno sport emergente che di fatto sta coinvolgendo un elevato numero di persone, non comporta nessun onere in capo agli enti (il progetto verrà infatti realizzato a totale cura e spese dell’Asd “Tennis Club ‘88”) e alcuna ulteriore modifica alla concessione in essere.