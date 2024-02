Civate. Consegnata la “Doggy Bag” agli alunni della scuola primaria

“Portami con te! La bag contro gli sprechi”. Questo è lo slogan presente sulla Doggy Bag

Un gesto importante per sensibilizzare bambini e famiglie sul tema dello spreco alimentare

CIVATE – Il Sindaco Angelo Isella e l’Assessore all’Istruzione Ilaria Rocco, nella giornata di lunedì 19 febbraio, hanno consegnato personalmente a tutti gli alunni le “Doggy Bag” e hanno spiegato ai ragazzi l’utilizzo di questo semplice strumento e lo scopo di questo gesto.

Un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Civate e di Sodexo, ditta appaltatrice del servizio mensa, quella di donare la Doggy Bag a tutti gli alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica.

“La Doggy Bag è una borsetta termica che permette di conservare in modo sicuro il cibo che in mensa non viene consumato, come budini, yogurt, frutta e pane” – ha spiegato l’Assessore. “Il cibo può quindi essere mangiato in un secondo momento a casa, magari per merenda o a cena, oppure può essere consumato da un familiare. È un gesto importante per sensibilizzare bambini e famiglie sul tema dello spreco alimentare, oltre che un’azione concreta per poterlo ridurre”.