Civate. In biblioteca prove a ‘Go’, antico gioco da tavolo asiatico

CIVATE – La Biblioteca di Civate in collaborazione con Federico Rebecchi e Vincenzo Piserà presentano “Go“, antico gioco da tavolo asiatico nato in Cina 4 mila anni fa. L’appuntamento è per sabato 16 marzo dalle ore 10 alle ore 12 presso la Sala Lettura della Biblioteca.

Il Go è un gioco da tavolo di tipo strategico e viene giocato da due giocatori, che collocano alternativamente pedine, dette pietre, nere e bianche su una tavola chiamata “goban“.

Le pietre devono essere giocate sulle intersezioni o incroci. Queste intersezioni sono chiamate “punti” e l’obiettivo del gioco è di circondare più punti dell’avversario. I punti vuoti circondati sono “territorio“.

Le regole sono poche e semplici, ma allo stesso tempo è un gioco complesso e ricco di variazioni e consente quindi una grande libertà e creatività.

L’ingresso è libero e massimo 20 posti disponibili.

Consigliata la prenotazione mandando una e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.civate.lc.it.