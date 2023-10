Civate. Rosa Martina è la nuova coordinatrice del gruppo di Protezione Civile

L’elezione durante l’assemblea dei volontari dello scorso 5 ottobre

Il Sindaco e tutta l’Amministrazione augurano un buon lavoro

CIVATE – La Protezione Civile del Comune di Civate ha un nuovo coordinatore: si tratta di Rosa Martina, non nuova nelle file del Gruppo, ma operante all’interno dell’organizzazione civatese già da parecchi anni. È stato proprio durante l’incontro tenutosi lo scorso 5 ottobre presso la sala Consiliare del Comune di Civate, che Rosa Martina è stata eletta dall’Assemblea dei Volontari a questa carica che la pone ai vertici dei volontari di Protezione Civile Civatesi.

Il Sindaco Angelo Isella ha preso atto, così come previsto dal Regolamento che disciplina tutte le attività e competenze del Gruppo di Protezione Civile Comunale, di cui è al vertice, dell’elezione e con proprio Decreto ha nominato la neoeletta. A Martina, il Sindaco e tutta l’Amministrazione, augurano un buon lavoro sicuri che saprà mantenere gli elevati livelli di operatività e qualità nei quali la squadra civatese – che attualmente si compone di ventiquattro membri – da anni si distingue.

Un forte, condiviso e sincero ringraziamento va al Coordinatore uscente Vittorio Colombo che per dieci anni ha ricoperto questa importante carica e che resterà nel gruppo continuando a supportare il lavoro di tutti i volontari. Colombo, con instancabile dedizione ha guidato il gruppo nelle diverse mansioni ordinarie, come per esempio quelle di cura e manutenzione del territorio attraverso la pulizia dei fiumi e dei sentieri, ma anche e soprattutto nelle attività straordinarie, in particolare negli indimenticabili momenti di grandissima difficoltà e smarrimento dovuti all’emergenza sanitaria Covid-19. A lui ora restano gli importanti impegni istituzionali all’interno dell’Amministrazione Comunale dove ricopre la carica di Assessore ai Lavori Pubblici.