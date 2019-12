Civate, una corsa per ricordare il sindaco Baldassare ‘Rino’ Mauri

“Una corsa per Rino” in omaggio al compianto primo cittadino di Civate

La mattina del 31 dicembre da Piazza Antichi Padri

CIVATE – Un sindaco amato dai suoi concittadini, una bellissima persona come lo ricorda chiunque lo abbia conosciuto, e nell’ultimo giorno dell’anno la sua Civate lo ricorderà con un’iniziativa: una manifestazione podistica, a passo libero, e aperta a tutti e dedicata alla memoria di Baldassare Mauri.

“Una corsa per Rino – Happy 31 Run” così è stata intitolata l’iniziativa organizzata dall’Associazione Nirvana Verde in collaborazione con il gruppo Civaterunners e con il patrocinio del Comune di Civate.

Un percorso di sei chilometri da Piazza della Chiesa, salita fino a San Pietro al Monte passando per le vie di Civate e ritorno in Piazza della Chiesa, “in memoria di Rino – scrivono gli organizzatori- per non dimenticare il suo amore per Civate e per San Pietro al Monte”.

La partecipazione è ad offerta libera con un minimo di 5 euro. Il ricavato andrà devoluto in beneficenza. Le iscrizioni si potranno effettuare su Kronoman.net fino al 29/12/2020 alle ore 17.00. Ci sarà la possibilità di iscriversi anche il giorno della manifestazione entro le ore 9.30.

Programma:

Ritrovo ore 8.00 in Piazza Antichi Padri

Iscrizioni fino alle 9.30

Partenza manifestazione ore 10.00

Chiusura manifestazione ore 12.30

Ulteriori informazioni: info@nirvanaraid.it; www.nirvanaraid.it