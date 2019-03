L’incontro con Monsignore si terrà nella chiesa dello Spirito Santo

Martedì messa in memoria di don Amintore Pagani nella chiesa di Parè

VALMADRERA – Due importanti appuntamenti per la parrocchia S. Antonio abate di Valmadrera. Il primo, in programma per lunedì 25, alle 21, nella chiesa dello Spirito Santo, Caserta dove la comunità parrocchiale incontrerà l’Arcivescovo mons. Mario Delpini.

Monsignore ha accettato volentieri di intervenire nel ciclo di incontri “Comunità in sinodo”, un cammino di incontri per tutta la parrocchia, avviati lo scorso gennaio sul tema: ”Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”. (AP 2,29), ricollegandosi alla lettera pastorale dello stesso Arcivescovo e in preparazione all’ordinazione sacerdotale, in tempi differenti, di ben tre diaconi.

A Mons. Delpini è stato chiesto di intervenire sul tema: “Il discernimento spirituale nella comunità”.

Quali scelte per orientare il cammino della comunità?” “E’ un’occasione importante a cui invito a partecipare tutti, adulti e giovani – dice il parroco don Isidoro Crepaldi – Sul tema delle caratteristiche e dello stile della comunità cristiania che stiamo sviluppando in quest’anno pastorale, abbiamo la possibilità di ascoltare direttamente il Pastore della nostra Chiesa ambrosiana”.

Il secondo appuntamento invece è per martedì 26, alle 20.30, nella chiesa del Cuore Immacolato e Addolorato di Maria, Parè.

La Parrocchia ricorda ad un anno dalla sua scomparsa don Amintore Pagani con una celebrazione eucaristica di suffragio nella Chiesa che lo ha visto ministro dell’Eucarestia, della Parola e in particolare della Riconciliazione per dieci anni.

Nato nel 1929 a Saronno, sacerdote dal 1953, è stato soprattutto per la zona lecchese prevosto di Oggiono per più di 33 anni.