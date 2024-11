Il Bar Tabaccheria Appiani è attività storica, targa dal Comune

I proprietari festeggiano i 40 anni di attività

Incontro con il sindaco Colombo e la Giunta

VALMADRERA – Lunedì 11 novembre la Giunta Comunale ha invitato la famiglia Appiani per celebrare il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla Regione Lombardia come attività storica. Per celebrare il traguardo di 40 anni di attività, Regione Lombardia ha consegnato una targa di riconoscimento al Bar Tabaccheria Appiani, come attività storica e di tradizione.

L’attività nasce nel 1982 in Via San Martino 6, guidata da Franco Appiani, storico titolare e papà dell’attuale proprietario, Fabrizio Appiani. Nel 1983 il trasferimento in Via San Rocco 6. Nel 1999 un importante rifacimento degli arredi del locale e, nel 2004, con il pensionamento di Franco, la cessione dell’attività a Fabrizio.

Durante l’incontro con la Giunta Comunale, il Sindaco Cesare Colombo ha ringraziato tutta la famiglia Appiani, presente nelle diverse generazioni. I titolari hanno poi raccontato le vicissitudini dell’attività anche con diversi aneddoti intrecciando la storia personale dell’attività con la storia locale di una Valmadrera vissuta e conosciuta in oltre quarant’anni di lavoro.