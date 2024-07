Valmadrera. Interventi servizi igienici area feste, approvato l’esecutivo

Il progetto relativo ai due interventi è stato affidati all’architetto Marco Milani con studio in Cremeno

VALMADRERA – E’ stato approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dei servizi igienici dell’area feste in Via Casnedi. Questo intervento, che comprende, ampliandola, la proposta risultata vincitrice dell’edizione 2023 dei “Progetti partecipati“, prevede opere edili. Il progetto relativo ai due interventi, data l’analoga natura, è stato affidato all’Arch. Marco Milani con studio in Cremeno e prevede una spesa complessiva di 150 mila euro, dei quali 119.707,47 euro per lavori a base d’asta, oltre ad 2.221,62 euro per oneri della sicurezza ed 28.070,91 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale.

I livelli interni di tutti i locali verranno uniformati alla quota superiore esistente (quella dei locali wc) eliminando i dislivelli esistenti. Anche l’area di marciapiede esterna al corpo di fabbrica verrà innalzata alla medesima quota. Il nuovo marciapiede perimetrale con finitura in cemento antiscivolo avrà una pendenza verso l’esterno dell’1% per consentire un corretto deflusso delle acque meteoriche.

Al fine di consentire un agevole accesso all’area agli utenti provenienti dal soprastante parco giochi di Via Casnedi, il vialetto esistente verrà lievemente rettificato, completato e raccordato al nuovo marciapiede perimetrale, mantenendo una pendenza massima (nel raccordo) del 6%. L’accesso avverrà attraverso il cancello pedonale esistente che separa le due aree.

Le pavimentazioni interne (tutte sul medesimo livello) e i nuovi rivestimenti (fino all’altezza di 150 cm) saranno in piastrelle di gres porcellanato. Il locale di servizio esistente verso il parco giochi sarà trasformato con minime opere in un nuovo servizio igienico al servizio di persone con limitata mobilità, accessibile direttamente dall’esterno, attraverso nuova porta in ferro smaltato.

Per quanto riguarda gli infissi, le porte esterne esistenti in ferro verranno riverniciate e riposizionate alla quota corretta. Si prevede la verniciatura di tutti i serramenti in ferro esistenti. Le porte interne in legno, ormai ammalorate saranno sostituite con nuove porte metalliche. Per gli impianti, invece, sarà revisionato l’impianto elettrico, con minima integrazione di punti luce, prese, interruttori. L’impianto idraulico sarà completamente rifatto, compresa la sostituzione di tutti i sanitari e rubinetterie.

Nella stessa seduta è stato inoltre approvato il progetto dei lavori finalizzati alla sistemazione degli spogliatoi e dei servizi igienici della Palestra dell’I.C.S. “L.B. Vassena” di Via Frà Cristoforo che consistono in opere edili. Verranno realizzati nuovi W.C. ed anti W.C. accessibili a persone disabili. Con piccoli spostamenti di alcune pareti divisorie nelle aree spogliatoi maschili e femminili, sarà possibile il raddoppio dei servizi igienici (da uno a due per ciascuna area, tutti con W.C.) e saranno realizzati, in posizione differente dall’attuale, due vani doccia separati per ogni area, di ampie dimensioni (circa 90×120 cm), con antistante porta a ventola va e vieni a doppia anta.

Le pavimentazioni esistenti in piastrelle di gres rosso verranno sostituite con nuova pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, con finitura antiscivolo. All’ingresso dello spogliatoio maschile verrà realizzato un contro tavolato a tutta altezza, che consentirà l’incasso della cassetta anti-incendio, ora sporgente verso locale palestra.

Nei locali non interessati dalla demolizione del massetto, l’attuale pavimentazione verrà portata alla quota desiderata, con la stesura di circa 1 cm. di sottofondo autolivellante, sul quale verrà posata la nuova pavimentazione, identica a quella delle aree servizi. I rivestimenti per le aree spogliatoio saranno in piastrelle di gres porcellanato formato cm. 20×20 fino ad un’altezza di 200 cm (cm. 240 per le docce, con impermeabilizzazione di tutta la superficie sottostante). Nei locali anti WC – docce è prevista la posa di pilette a pavimento, per favorire il rapido deflusso delle acque. Nei locali accessori è prevista la posa di una piastrella intera come zoccolino.

Per gli infissi, le finestre presenti, in PVC di recente posa sono in buone condizioni e non richiedono interventi, mentre tutte le porte saranno sostituite da nuove, a struttura metallica. Per gli impianti invece, si procederà alla revisione dell’impianto elettrico, con integrazione ove necessario di punti luce, prese, interruttori. Tutti i termosifoni, datati ed in cattivo stato di manutenzione, saranno sostituiti con nuovi radiatori a colonne in acciaio smaltato. L’impianto idraulico sarà completamente rifatto, compresa la sostituzione di tutti i sanitari e rubinetterie. A servizio delle aree spogliatoio verrà realizzato un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata (V.M.C.) con recuperatore di calore, che garantirà un ricambio d’aria aggiuntivo di circa 3 volumi/ora, ad integrazione di quello naturale.