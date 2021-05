Le iniziative di professori e studenti in ricordo del prof. Enrico Montanelli

La raccolta fondi destinata a Daniele Rusconi, ex allievo ora missionario con il Mato Grosso

LECCO – Sabato la Fondazione Mons. Giulio Parmigiani-C.F.P. Aldo Moro ha voluto dedicare una giornata a Enrico Montanelli, docente di Tecnica professionale-Laboratorio idraulico, scomparso nell’agosto dello scorso anno.

Sono stati in molti a pensare come ricordare Montanelli coinvolgendo gli studenti e immaginando un percorso che avesse una finalità essenzialmente educativa.

“Già a settembre 2020, chiacchierando con Samuela, figlia di Enrico – spiegano dalla Fondazione – è nata l’idea di una raccolta fondi il cui ricavato potesse essere destinato a Daniele Rusconi, un ex alunno, un allievo di Montanelli, ora impegnato come volontario di Operazione Mato Grosso in Perù. Daniele, circa due anni fa, aveva incontrato i nostri ragazzi prima di partire e ha continuato a scriverci da Chacas. Qualche mese dopo abbiamo lanciato l’iniziativa “Föra i man de sacocia”. Il titolo è stato inventato da un nostro studente, Daniele Liuzzo. Föra i man de sacocia era uno dei tanti detti del prof. Montanelli che spronava i ragazzi a non starsene mai in ozio, ma a mostrarsi desiderosi di fare. Un motto che è diventato un invito alla generosità”.

Nel frattempo, la prof.ssa Vitale e il prof. Cosentino hanno progettato e realizzato con i corsisti di idraulica, meccanica e falegnameria una cornice da donare ai famigliari di Montanelli.

“Abbiamo scelto una foto che lo ritrae fiero con un gruppo di alunni per i quali teneva a titolo gratuito qualche lezione in più di laboratorio – spiegano – Enrico aveva il coraggio di essere esigente con i ragazzi, di chiedere loro di dare il meglio, ma sapeva avere anche la pazienza di un papà e la tenerezza di un nonno. Proprio per questo i suoi allievi gli sono sempre stati affezionati. Il Direttore, ing. Marco Anghileri, lo ha ricordato come un professore molto amato”.

Un’altra passione del prof. Montanelli era l’orto. Ecco perché sabato 8 Maggio, grazie a La Banca del tempo di Valmadrera, è stato proposto ai ragazzi un laboratorio di coltivazione. È proprio vicino all’orto che gli stessi studenti la settimana successiva hanno messo in scena, alla presenza dei famigliari del professore, degli insegnanti e del CDA di Fondazione Parmigiani, lo spettacolo “Il paradiso sotto i nostri piedi” realizzato sotto la paziente regia di Francesca Corti nell’ambito del progetto teatrale che quest’anno era dedicato al delicato tema dell’ambiente.

Al termine dell’esibizione il Presidente, Massimo Balconi, ha consegnato un assegno con il ricavato della raccolta fondi alla moglie di Montanelli, che, a sua volta, lo ha donato alla mamma di Daniele Rusconi. A conclusione i ragazzi del corso Sala/Bar hanno servito l’aperitivo.