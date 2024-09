L’Opera Pia Magistris saluta suor Sara che rientrerà in Bangladesh

Presenti anche il sindaco Cesare Colombo e l’assessore ai servizi sociali Rita Bosisio

VALMADRERA – Mercoledì 28 agosto alla casa di riposo Opera Pia Magistris di Valmadrera il sindaco Cesare Colombo e l’assessore ai servizi sociali Rita Bosisio con la responsabile Marcella, le animatrici e le volontarie hanno ringraziato e salutato suor Sara che il 5 settembre rientrerà in Bangladesh.

Suor Sara della congregazione religiosa “Shanti Rani” con le consorelle svolge la sua opera presso la casa di riposo Opera Pia Magistris, offrendo l’assistenza alla Santa Messa, la recita quotidiana del rosario, il supporto umano e di preghiera agli ospiti. Suor Sara, una volta arrivata in Bangladesh rimarrà fino al 6 gennaio presso la casa madre in attesa di essere assegnata in una comunità con il ruolo di insegnante.

Gli ospiti della casa di riposo, guidati dalle animatrici hanno raccolto dei pensieri di saluto trasferiti su una pergamena che suor Sara porterà con sé in Bangladesh. Gli ospiti con un brindisi e un grande applauso hanno augurato a suor Sara buon viaggio e buona vita!