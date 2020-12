Malgrate, Valmadrera e Civate insieme per illuminare il Natale

Le Pro Loco di Malgrate e Valmadrera fanno squadra con Fondo Comunità e ViviCivate

Insieme l’acquisto delle luminarie e di alberi di Natale che saranno posizionati nei luoghi simbolo dei tre comuni

MALGRATE – Una collaborazione iniziata questa estate, culminata con la festa alla Rocca che a settembre ha unito simbolicamente Malgrate e Valmadrera, e che proseguirà in vista del Natale: le Pro Loco dei due comuni, hanno deciso di fare nuovamente squadra questa volta coinvolgendo anche le associazioni della vicina Civate, per regalare qualcosa di più in queste festività natalizie ai propri concittadini.

“L’esperienza della Rocca, non così semplice da organizzare anche dal punto di vista burocratico, ci ha regalato una bella soddisfazione e abbiamo deciso di continuare su questa strada rafforzando la sinergia tra i nostri gruppi e bussando alla porta anche di Civate dove abbiamo trovato la stessa voglia di partecipazione” spiega Marco Vassena, presidente della Pro Loco di Malgrate.

Insieme (le due Pro Loco con il Fondo di Comunità di Civate e ViviCivate) si sono mobilitate per l’acquisto delle luminarie natalizie da collocare sulle strade delle tre cittadine.

Malgrate

“Ringraziamo il Comune di Malgrate che quest’anno ha voluto darci un contributo ulteriore che ha permesso di supportare l’iniziativa” ha aggiunto Vassena.

A Malgrate, le luminarie saranno collocate in tutti e quattro i rioni del paese, inoltre, in ogni quartiere sarà posto un albero natalizio, con anima in ferro e illuminazione led: “Li collocheremo nei luoghi simbolici di ritrovo per la comunità, auspicando che un domani, quando questa emergenza sarà finita, potranno tornare ad esserlo” ha sottolineato il vice presidente Francesco Ventura.

Gli alberi, di cinque metri d’altezza, saranno installati nella zona della Chiesa del Porto, ai campetti in via Stabilini, al Gaggio tra la scuola e il palazzetto dello sport e sul lungolago dove invece sarà installato l’albero più alto, di sette metri.

Valmadrera

“Da quando siamo nati, cinque anni fa, ci occupiamo tradizionalmente delle luminarie natalizie e del villaggio di Natale che purtroppo quest’anno non potrà svolgersi in presenza. Abbiamo però voluto non far mancare le luminarie e accettato volentieri la proposta di Malgrate” ha spiegato il presidente della Pro Loco di Valmadrera, Daniele Panzeri insieme al suo vice Fabio Redaelli.

Oltre alle luminarie, anche Valmadrera avrà i suoi alberi natalizi che saranno posti a Paré e in piazza Citterio.

Civate

A Civate l’albero natalizio sarà posizionato in Piazza Antichi Padri mentre già dai prossimi giorni dovrebbe accedersi la proiezione di Babbo Natale sulla facciata di Villa Canali. Le luminarie sono installate con un contributo dell’Amministrazione Comunale e il supporto operativo dell’Associazione Vivicivate.

“Già oggi gli ‘elfi’ stanno girando per Civate per raccogliere le letterine dei bambini per Babbo Natale, ci sarà una sorpresa speciale che oggi non possiamo svelare – ha spiegato Simone Scola vicesindaco di Civate – con le associazioni avremmo voluto proporre alcune iniziative, stiamo cercando una maniera alternativa, pensiamo a dei concerti in streaming. Certamente, in un momento come questo, collaborare con altri comuni è sicuramente lo spirito giusto”.