Sanità e diritti: partecipata la serata organizzata a Malgrate

MALGRATE – Sanità, i diritti dei cittadini e l’inganno delle liste di attesa sempre piene. Serata partecipata quella promossa dal gruppo “Malgrate per tutti” mercoledì 4 dicembre presso il palazzetto dello sport di Malgrate.

I relatori dell’incontro – Marta Nava, fisioterapista, l’infermiera professionale Giacinta Papini e Ivan Sormani, direttore di una struttura sanitaria – hanno discusso della gestione della sanità pubblica, ponendo l’attenzione sul tema del rispetto dei tempi di attesa per le prenotazioni delle visite mediche.

Innanzi tutto sono state illustrate le leggi che tutelano i cittadini affinché vengano rispettati i tempi di attesa nell’esecuzione degli esami diagnostici rispetto ai tempi previsti dalle prescrizioni dei medici. In secondo luogo sono state approfondite le modalità che permettono di ottenere risposte e prenotazioni in caso di calendari bloccati. L’incontro divulgativo è stato molto apprezzato dai partecipanti che sono intervenuti per chiedere maggiori informazioni e raccontare le loro esperienze personali.

La serata è stata un momento di confronto costruttivo che ha fatto riflettere sulla situazione complicata della gestione della salute pubblica in Regione Lombardia. La lista “Malgrate per tutti” ribadisce il proprio impegno a fianco dei cittadini nella tutela dei diritti fondamentali e, considerato il buon esito dell’iniziativa si propone di promuovere altri momenti di confronto con la popolazione.