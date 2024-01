Teleriscaldamento, proseguono i lavori di posa a Valmadrera

Cominciano le opere in via Roma, che proseguiranno poi lungo via dell’Incoronata e via Dell’Asilo

I lavori, salvo complicazioni, saranno completati entro il 15 marzo

VALMADRERA – Prosegue la posa della rete del teleriscaldamento nel territorio comunale di Valmadrera. Questa settimana cominciano le opere in via Roma, che proseguiranno poi lungo via dell’Incoronata e via Dell’Asilo. Nel primo tratto, viene introdotto un senso unico alternato per consentire una corretta e sicura esecuzione delle opere. I lavori, salvo complicazioni, saranno completati entro il 15 marzo.