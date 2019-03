Protagonista è stato Giose Angelo Catalano, 52 anni di Valmadrera

Per lui un’esibizione canora nei panni di Anestesia, fantomatica sorella di Anastacia

VALMADRERA – Giose Angelo Catalano, valmadrerese di 52 anni, non nuovo ad exploit divertenti, ieri sera ha partecipato a “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”, programma in onda il venerdì sera su Rai Uno e condotto da Carlo Conti.

Indossando una parrucca con lunghi capelli biondi, Giose, autotrasportatore di professione, si è esibito in una performance canora, impersonando Anestesia, fantomatica sorella della cantante Anastacia, in duetto con un “cartonato” di Eros Ramazzotti sulle note della celebre canzone “I belong to you”. A dargli la carica, in un video messaggio, gli amici del calcetto.

Risate e anche qualche applauso, ma all’accensione del semaforo verde dal pubblico de’ La Corrida, come spesso accade, non sono mancate le “bocciature” a suon di campanacci e pentolacce. Nessuna vittoria per il valmadrerese Giose Angelo Catalano ma di certo un’esperienza indimenticabile.