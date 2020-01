Valmadrera. Appena assunta, già dimissionaria la nuova agente di Polizia Locale

Assunta solo pochi giorni fa, la nuova agente di Polizia Locale lascia Valmadrera

Il Comune: “Ci siamo già attivati per assumere altri due agenti”

VALMADRERA – E’ durata il tempo delle presentazioni l’esperienza a Valmadrera del nuovo agente di Polizia Locale, Sara Ciarrocchi: da pochi giorni assunta, a causa di motivi personali, ha deciso di interrompere il periodo di prova terminando la propria esperienza lavorativa.

Lo fa sapere il comune di Valmadrera che, confermando il proprio impegno ad implementare il servizio di Polizia Locale, si è già attivato per l’espletamento di un nuovo concorso che permetta l’assunzione di due nuovi agenti al fine di incrementare l’organico alle dipendenze del Comune di Valmadrera.

“Siamo dispiaciuti per la decisione dell’Agente neo assunto – afferma il Sindaco – che nei pochi giorni di servizio, come relazionatomi dal Comando, aveva dimostrato capacità sia professionali che umane. Purtroppo non essendo possibile proseguire il rapporto lavorativo ed avendo l’urgente necessità di offrire maggiori risorse al territorio per quanto riguarda l’aspetto sicurezza, l’Amministrazione comunale si è già attivata per procedere rapidamente con le nuove procedure concorsuali”.