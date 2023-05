Valmadrera. Avviati i lavori per un nuovo parcheggio in via Pozzi

30 posti auto troveranno collocazione nello spazio

Novità anche in via Manzoni, con un nuovo ingresso per il cimitero

VALMADRERA – Sono cominciati a inizio settimana i lavori per realizzare un nuovo parcheggio a Valmadrera. L’infrastruttura, in via Pozzi, ospiterà 30 posti auto, andando a sopperire la carenza di spazi di sosta in zona, evitando anche comportamenti indisciplinati e atti alla violazione del codice della strada, già verificatisi.

A essere implementati anche i sottoservizi e realizzato l’impianto di illuminazione. In tre mesi le opere dovrebbero essere completate dalla ditta che si è aggiudicata i lavori, con un contratto di quasi 121.500 euro.

Aperto anche un nuovo ingresso laterale al cimitero, che affaccia direttamente su via Manzoni, consentendo l’accesso dall’ampio parcheggio lungo via Magistris. Larga 1,60 metri e in metallo su richiamo delle altre cancellate storiche esistenti, l’apertura è compresa tra la cappella della famiglia Rusconi e il piccolo magazzino/deposito per il ricovero degli attrezzi.

A segnalare il nuovo ingresso dei cipressi e un impianto di illuminazione a Led. La pavimentazione in sua corrispondenza è in calcestre stabilizzato con pendenze limitate, caratteristica che lo rende fruibile anche dai soggetti con disabilità.