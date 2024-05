Valmadrera, ‘cala il sipario’ sulla rassegna UNI3

Un’occasione per i saluti rivolti ai relatori e a tutti colori che hanno collaborato alla realizzazione della Rassegna

Gli organizzatori, in particolare Rita Bosisio e Gianni Magistris, hanno rimarcato l’impegno di questi quattro anni

VALMADRERA – Si è tenuto l’ultimo incontro della Rassegna dell’Università della Terza Età (UNI3) di Valmadrera. L’appuntamento conclusivo si è tenuto presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli ed è stata un’occasione per i saluti rivolti ai relatori e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della Rassegna.

Il sindaco Antonio Rusconi ha introdotto l’incontro sottolineando come la rassegna, nata per offrire occasioni di approfondimento in vari campi del sapere in orario pomeridiano, abbia saputo sfruttare le proprie potenzialità con risultati lusinghieri. Si è quindi complimentato con gli organizzatori e con il pubblico per la curiosità che ha dimostrato, un valore importante ad ogni età.

Gli organizzatori, in particolare Rita Bosisio e Gianni Magistris, hanno quindi ripercorso la genesi del progetto UNI3, ringraziando tutti i relatori e i collaboratori, rimarcando l’impegno in questi quattro anni da tutti e sottolineando la soddisfazione per il risultato raggiunto, in termini numerici ma anche di fidelizzazione del pubblico. È seguita la proiezione di un video che ha riproposto foto e locandine degli incontri e delle visite guidate: il pubblico ha potuto rivivere e ricordare situazioni, aneddoti e occasioni di condivisione.

Al termine della proiezione, i relatori di UNI3 hanno, ad uno ad uno, preso la parola per ringraziare organizzatori e pubblico, raccontando aneddoti sia dei loro incontri, sia delle esperienze che hanno fornito loro il bagaglio di conoscenze messo a disposizione.