Valmadrera celebra il 4 novembre e il restauro del Monumento ai Caduti

Una cerimonia speciale e particolarmente sentita quella svolta stamattina

“Celebrare il 4 novembre significa credere in una nuova Unità nazionale concepita per l’Europa e non contro gli altri Stati europei”

VALMADRERA – Un 4 novembre particolare quello celebrato a Valmadrera perché è coinciso con il restauro del Monumento ai Caduti in occasione del centenario dell’inaugurazione. La celebrazione è cominciata con l’alzabandiera presso il Monumento degli Alpini al Parco di via Casnedi, è proseguita poi con la visita alle tombe dei Caduti al Cimitero e poi con l’inaugurazione del monumento restaurato con il nastro tagliato da parte del sindaco Antonio Rusconi e del capogruppo Alpini Mario Nasatti.

Sono quindi intervenuti l’architetto Eugenio Guglielmi che ha illustrato il valore del monumento e i lavori effettuati, mentre Mario Nasatti ha illustrato la scelta degli Alpini di dare avvio a questa iniziativa, il sindaco e i ragazzi delle scuole hanno letto il nome di tutti i Caduti a cui tutti hanno risposto “presente”.

“Celebrare con il tricolore e riaffermare le ragioni e la condivisione dell’unità italiana, significa innanzitutto credere in una nuova Unità nazionale concepita fin dall’inizio per l’Europa e non contro gli altri Stati europei – ha detto il sindaco Rusconi -. Un’Unità che fa dell’idea di patria europea un referente democratico esplicito. Un’Unità che sa di dover fare dell’azione politica ed istituzionale italiana un capitolo di quella europea. Un’Unità, infine, che trova i contenuti della solidarietà umana e sociale nella riproposizione alla storia del continente della centralità euro-mediterranea e nella storia di tanti Italiani che hanno trovato in diversi Paesi del mondo una nuova vita”.

“Questo 4 novembre, celebrato in un giorno feriale, ha un valore particolarmente significativo per la nostra comunità grazie al restauro conservativo autorizzato dalla Sovrintendenza nel centenario del nostro Monumento ai Caduti. Per questo, l’omaggio compiuto oggi, rinnova un impegno per il futuro dove si accompagnano l’amore per la libertà a quello per la Patria”.

Dopo la cerimonia è stata celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale presieduta da don Isidoro Crepaldi.