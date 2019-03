Il Tennis Club 88 inaugura due nuovi campi in terra battuta Red Plus

“Un grazie ai comuni di Valmadrera e Malgrate e agli sponsor: è grazie a loro se oggi siamo qui a tagliare il nastro”

VALMADRERA – Una bellissima novità per tutti gli appassionati di tennis e per il centro sportivo intercomunale di Valmadrera-Malgrate.

Il Tennis Club 88, questa mattina, domenica, ha potuto festeggiare l’inaugurazione di due nuovi campi da tennis in terra battuta Red Plus. Uno è stato realizzato grazie al contributo dei comuni di Valmadrera e Malgrate e ai fondi di un bando regionale, l’altro è stato rifatto grazie al Tennis Club 88.

“Un grazie alle amministrazioni comunali perché è grazie a loro se oggi siamo qui a inaugurare questo campo. Un grazie anche agli sponsor e amici che ci hanno consentito di rifare con la stessa tecnologia anche un secondo campo – ha detto il presidente del Tc 88 Alfredo Vassena -. Sono campi che sono stati realizzati anche ai Parioli di Roma, al Foro Italico e al Country Club di Montecarlo”.

Il sindaco di Valmadrera Donatella Crippa ha annunciato che le due amministrazioni hanno in programma di sistemare il parcheggio del tennis club: “Pur con i tempi dell’amministrazione pubblica che deve rispettare regole ben precise, le cose si realizzano e questo è l’esempio. sono contenta perché oggi è anche l’occasione di far vedere la bellezza di questo centro sportivo”.

“Questo è un posto bello e come tale va valorizzato – ha detto il sindaco di Malgrate Flavio Polano -. La pubblica amministrazione ha i suoi tempi ma facciamo un passo per volta. Oggi abbiamo aggiunto questo tassello e poi ci metteremo in pista anche per il parcheggio ben sapendo che le cose da fare sono molte. Questi risultati si ottengono solo se si lavora in sinergia”.

“Su questo progetto c’è stato un contributo importante di Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore Antonio Rusconi -. Sabato prossimo, poi, ci sarà anche l’inaugurazione del campo di allenamento, rimesso a nuovo, del centro sportivo. Un grazie al responsabile del settore Lavori Pubblici Marco Nava che ha seguito tutto il progetto. Lo stile del comune di Valmadrera, infine, è che insieme si fanno le cose meglio, in questo caso stiamo parlando della collaborazione tra pubblico e privato”.

All’inaugurazione erano presenti anche Walter Schmidinger e Pierangelo Zardoni, per la federazione regionale di tennis e Raffaella Brioni, assessore del comune di Valmadrera.