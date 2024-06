Valmadrera. Concluso il campetto da basket dedicato a Kobe Bryant

L’opera d’arte di Francesca Cassani è un tributo a uno dei più grandi giocatori della storia del NBA

L’inaugurazione ufficiale avverrà il 29 e 30 giugno con un torneo giovanile

VALMADRERA – Negli ultimi due anni è stato progressivamente riqualificato uno dei parchi urbani della città, inserendo attrezzature per vari sport: pallacanestro, tennis tavolo, scacchi, calcio e fitness. Nel cuore di Valmadrera, tra lago e montagne, un vortice di colori e passione avvolge ora il campetto da basket dedicato a Kobe Bryant. Un tributo al leggendario campione NBA che va oltre il semplice gioco, trasformandosi in un’opera d’arte a cielo aperto.

Linee geometriche astratte si intrecciano tra loro, i colori iconici dei Los Angeles Lakers, giallo e viola, dominano la scena, creando un’atmosfera dinamica e vibrante, che sembra trascinare lo spettatore all’interno del campo, come se fosse invitato a giocare al fianco del suo idolo.

L’immagine di Kobe Bryant è raffigurata in due diverse versioni: da un lato, il giovane rookie con il numero 8 e i capelli lunghi, simbolo degli esordi pieni di sogni e tenacia; dall’altro, il Kobe maturo e consapevole, con il numero 24 che ha segnato la sua leggendaria carriera. Un tributo alla sua crescita, alla sua dedizione e al suo immenso talento.

Al centro del campo un serpente (dal soprannome Black Mamba) attorcigliato a formare un infinito rappresenta la tenacia, la dedizione e l’impegno di Kobe, valori che trascendono il basket. Per completare l’opera la frase “The most important thing is to try and inspire people so that they can be great in whatever they want to do”. “L’obiettivo più importante è provare ad ispirare le persone affinché possano sentirsi grandi qualsiasi opera decidano di intraprendere”. Rappresenta un invito a inseguire i propri sogni con tenacia e a non mollare mai.

Questo campetto non è solo un’opera d’arte, ma un luogo di memoria, un tributo a uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi e un’oasi di ispirazione per tutti gli appassionati di sport e non solo.

Il campo è stato progettato da Francesca Cassani, in arte NineInThePaint, che lo ha poi dipinto assieme al suo team composto da Veronica Tajè, Alessandro Cuocolo, Anna Marchesi, Giulia Vitale e Federica Zappa. L’Ufficio Sport del Comune di Valmadrera e l’Assessore allo Sport Butti hanno seguito tutto l’iter realizzativo, attuando una fra le opere più votate dei “Progetti Partecipati”, strumento di democrazia diretta promosso dalla Consulta Giovanile.

IL 29 e 30 giugno 2024 sarà luogo di un torneo giovanile per l’inaugurazione ufficiale.