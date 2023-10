‘Valmadrera decora il Natale’: il concorso per abbellire il paese durante le festività

L’invito dell’Amministrazione comunale a decorare facciate, balconi, portoni e davanzali

La domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 dell’1 dicembre

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera ha indetto il concorso natalizio “Valmadrera decora il Natale” finalizzato a incoraggiare chi desidera abbellire con decorazioni e addobbi natalizi propri spazi privati visibili dall’esterno, come facciate, balconi, portoni, terrazze, davanzali.

Dopo le iniziative volte a promuovere le opere di artisti e scrittori locali, ora saranno infatti i singoli cittadini a essere chiamati ad esprimersi creativamente, a beneficio di tutta la cittadinanza. L’obiettivo è infatti quello di creare un’atmosfera natalizia e accogliente che sia espressione della vivace creatività del territorio.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, residenti e non, senza limiti di età. Possono parteciparvi singole persone, gruppi di cittadini ed associazioni, operatori economici con una o più installazioni purché realizzate nel territorio comunale e visibili dalle pubbliche strade. I partecipanti avranno ampia libertà di espressione, secondo la propria sensibilità artistica e originalità.

Gli addobbi e le decorazioni natalizie dovranno essere allestiti a partire almeno dal giorno 8 dicembre e almeno fino al 25 dicembre (per maggiori dettagli si rimanda all’Avviso sul sito del Comune).

La commissione esaminatrice, costituita dagli studenti del Centro Formazione Professionale Aldo Moro, verificherà con visite le decorazioni in concorso eseguendo dei sopralluoghi dall’esterno ed esprimerà il suo insindacabile giudizio, che sarà reso noto domenica 14 gennaio alle ore 11.30 in piazza Monsignor Citterio, in concomitanza con la festa di Sant’Antonio Abate e l’estrazione della riffa.

Le foto delle decorazioni (realizzate dall’Amministrazione) saranno pubblicate all’interno di un album dei profili social a scopo divulgativo e promozionale e per consentire un sondaggio online tra i cittadini con forme che verranno divulgate. Ciò consentirà anche di esprimere il gradimento di ciascuno sulle realizzazioni presentate e giungere ad una classifica “popolare” che attribuirà un apposito premio.

I primi tre classificati e il vincitore del premio della giuria popolare riceveranno una targa commemorativa con l’immagine della propria decorazione.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune e inviata entro le ore 12.00 del 1 dicembre 2023 all’indirizzo mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it con oggetto “CONCORSO DECORAZIONI NATALIZIE”.