Valmadrera. Dopo 4 mesi riaperta la strada della Rocca

Concluse le opere di adeguamento e messa in sicurezza

La strada tra Malgrate e Valmadrera è stata riaperta dopo 4 mesi di lavori

VALMADRERA – Nella tarda mattinata di giovedì 15 febbraio 2024 è stata riaperta la strada in località “La Rocca” nel tratto a lago che collega il territorio comunale di Valmadrera a quello di Malgrate, a seguito dell’ultimazione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza.

In particolare, le opere hanno interessato la porzione stradale che, dal confine con il Comune di Malgrate in direzione Valmadrera arriva sino alla piazzola di sosta, lato lago, ove è posizionata la stazione idrometrica del Consorzio del bacino dell’Adda per la misurazione delle altezze del lago.

Le opere di adeguamento e messa in sicurezza hanno riguardato l’allargamento della sede stradale, con scavi di sbancamento in roccia per garantire il calibro minimo stradale di 5,50 mt. Poi lo spostamento delle reti paramassi preesistenti e successivo riposizionamento a seguito del consolidamento della parete rocciosa attraverso interventi di rafforzamento corticale con rete paramassi.

Successivamente hanno riguardato anche il rifacimento del parapetto esistente a lago di delimitazione della carreggiata stradale, con nuovo parapetto al fine di migliorare il livello di sicurezza, migliorando la resistenza in caso di urti accidentali, adeguamento dell’altezza minima a 1.10 metri, realizzata attraverso la messa in opera in sommità al parapetto di un corrimano metallico.

Inoltre sono stati realizzati gli interventi strutturali, fronte lago, necessari in previsione della realizzazione futura della viabilità pedonale sospesa, che andrà a collegare Valmadrera a Malgrate.