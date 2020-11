Valmadrera e Civate insieme per Avis: “Promuoviamo la cultura del dono”

Le amministrazioni di Civate e Valmadrera aderiscono all’accordo tra Anci e Avis

La promozione della donazione di sangue inizia dallo sportello in municipio

VALMADRERA / CIVATE – I Comuni di Valmadrera e Civate hanno deliberato di aderire all’accordo di collaborazione, siglato il 4 maggio 2019, tra ANCI Lombardia e AVIS Regionale Lombardia.

Il protocollo d’intesa ha come obiettivo di rafforzare il senso di solidarietà e sostenere la cultura del dono informando i cittadini; l’impegno è quello di promuovere la sensibilizzazione al dono del sangue come importante gesto di partecipazione alla vita sociale della propria comunità.

I Comuni di Valmadrera e Civate hanno, tra i loro compiti istituzionali, anche quello di promuovere la crescita e lo sviluppo della cittadinanza attiva e partecipata. Da parte sua l’AVIS Comunale di Valmadrera OdV ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue volontaria come espressione di solidarietà e civismo, configurando il donatore come promotore di valori quali la solidarietà, la tutela del diritto alla salute e la partecipazione sociale e civile.

Inoltre promuove l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini e, quale impegno e sostegno della cittadinanza attiva, promuove lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.

Con le firme apposte mercoledì al protocollo d’intesa dal Sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi, dal Sindaco di Civate Angelo Isella e dal Presidente dell’AVIS Comunale di Valmadrera OdV Giovanni Rusconi, si dà ufficialmente la possibilità al personale dell’Ufficio Anagrafe di chiedere ai cittadini, in occasione del rilascio/rinnovo della carta di identità elettronica, se essi siano interessati a ricevere maggiori informazioni dall’AVIS sulla futura possibilità di diventare donatori di sangue.

Qualora il cittadino esprima il suo consenso, l’impiegato comunale farà compilare un modulo per la raccolta dei suoi dati. Il modulo verrà poi trasmesso all’AVIS che contatterà direttamente il cittadino, fornendogli informazioni sulla donazione del sangue.

“Come Presidente della sezione AVIS Comunale di Valmadrera OdV, ringrazio le amministrazioni per la sensibilità e disponibilità dimostrate nei nostri confronti – spiega Rusconi – La presenza di un’associazione all’interno di una comunità è fonte di ricchezza e di crescita per il territorio e favorire la conoscenza dell’AVIS, da parte dell’Amministrazione Comunale, è fondamentale per diffondere tra i cittadini la sensibilità riguardo il grande gesto di generosità del donare il proprio sangue”

“Donare dà vantaggi e nessuno svantaggio! – aggiunge – Si tratta di un gesto di grande civiltà che va tutelato, protetto e promosso. Tutti possono iniziare a donare, è sufficiente avere un’età compresa tra i 18 e i 59 anni e godere di buona salute. La scienza fa tantissimo ma il sangue non è riproducibile chimicamente, serviamo tutti noi per garantire quotidianamente in Italia a 1800 persone di ricevere delle trasfusioni e poter sperare di continuare a vivere”.